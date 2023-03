Rinnovata la collaborazione con la scuola dell'infanzia

Il sindaco di Arluno Moreno Agolli ha rinnovato la collaborazione con la Scuola Gattinoni di Vanzago anche per il prossimo triennio.

Intesa che funziona non si cambia, ma si rinnova e potenzia. Il comune di Arluno ha deciso di stringere ancora la mano alla Scuola dell'infanzia paritaria "Gattinoni" di Vanzago per prossimo triennio.

L'intesa riposa su una convenzione tra le parti e nasce dalla constatazione, da parte della giunta retta dal sindaco Moreno Agolli, che "la scuola svolge una pubblica funzione di carattere educativo e sociale riconosciuta unanimemente dai cittadini perché risponde alle necessità espresse in questi ambiti dalle famiglie del territorio".

La scuola è divenuta negli anni un'oasi per i bambini in età prescolare, segnatamente per quelli residenti nelle frazioni di Mantegazza e Rogorotto. "Un servizio fondamentale - si legge sempre tra le pieghe della convenzione - per la comunità arlunese residente nella frazione".

