Istituto 'Besta': 24 nuovi ambulatori

L'Istituto Neurologico 'Besta' di Milano avrà altri 24 nuovi ambulatori destinati ai pazienti neurologici e neurochirurgici. Grazie alla donazione della presidente di NeuroScience Academy by Ravelli Foundation, Ines Ravelli, che ammonta a 2.514.000 euro, il Besta potrà dunque contare su un'ulteriore struttura ambulatoriale da destinare alla cura dei pazienti provenienti da tutta Italia. La realizzazione della palazzina, messa in opera dalla NeuroScience Academy by Ravelli Foundation - Fondazione che ha come finalità il sostegno e il supporto alla ricerca e cura nel settore delle neuroscienze - è resa possibile dall'articolo 20 del decreto legislativo 18 aprile 2016, Codice degli appalti, per cui l'opera pubblica viene realizzata da un privato e ceduta alla Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta con vincolo di destinazione. L'obiettivo è riorganizzare gli spazi esistenti e chiudere gli ambulatori ubicati in altre zone di Milano per concentrarli tutti nella zona di Città Studi, nella sede di via Celoria. I lavori - secondo quanto ha riferito la progettista - avranno inizio a breve e dureranno circa 1 anno. L'edificio sarà costruito nel cortile dell'Istituto, accanto all'attuale padiglione C: il progetto prevede una struttura di quattro piani oltre al pian terreno che occuperà uno spazio totale di circa mille metri quadrati di superficie lorda e circa 2.500 metri cubi edificati. Al piano terra è prevista l'accettazione con la sala d'attesa e servizi igienici per l'utenza. I ventiquattro ambulatori sono distribuiti dal 1° al 4° piano, dove sono collocati anche gli spazi accessori quali servizi igienici, spogliatoi per il personale, depositi. I nuovi ambulatori permetteranno di ottimizzare la gestione delle visite e resteranno attivi anche in futuro, quando sarà definito un progetto di rigenerazione urbana per tutta l'area, già in studio in prospettiva del trasferimento di Besta e Istituto dei Tumori alla Città della Salute e che valorizzerà ancora di più gli spazi esistenti grazie a un protocollo di intesa con la Regione Lombardia.

