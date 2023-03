'Arcana': evento artistico più votato

Si è svolta nella giornata del 28 marzo, a Roma nella cornice dello splendido Stadio di Domiziano patrimonio UNESCO, l’importante premiazione “Italive”, sostenuta da Autostrade per l’Italia, che ha l’obbiettivo di mettere in luce i migliori eventi organizzati in Italia. Nella sezione cultura, per la categoria Mostre Top, le Marche si attestano con il miglior risultato italiano, grazie alla mostra “Arcana - Il leone del nuovo orizzonte”.

Si è svolta nella giornata del 28 marzo, a Roma nella cornice dello splendido Stadio di Domiziano patrimonio UNESCO, l’importante premiazione “Italive”, sostenuta da Autostrade per l’Italia, che ha l’obbiettivo di mettere in luce i migliori eventi organizzati in Italia. Nella sezione cultura, per la categoria Mostre Top, le Marche si attestano con il miglior risultato italiano, grazie alla mostra “Arcana - Il leone del nuovo orizzonte” dell’artista internazionale, premio della pace nell’arte, Andrea da Montefeltro, con l’importante direzione artistica della studiosa internazionale d’arte Annalisa Di Maria. I criteri oggettivi della selezione, riguardano: organizzazione, competenza, affidabilità, storicità, originalità e attrattiva. Una seconda selezione riguarda il giudizio di valutazione e gradimento dei viaggiatori, che hanno votato direttamente la manifestazione. La mostra scultorea si è svolta con il patrocinio e il contributo del Comune di Piobbico, nell’antico Castello dei conti Brancaleoni, in collaborazione con il Club UNESCO di Firenze, l’UNPLI e la Proloco di Piobbico. L’evento ha visto la compartecipazione e il patrocinio di numerose istituzioni, tra cui il Consiglio Regionale delle Marche, la Provincia di Pesaro Urbino, l’Università degli Studi di Urbino, e l’Agenzia Nazionale del Turismo. Una mostra questa di Andrea da Montefeltro che, attraverso la bellezza artistica della pietra, punta con il simbolismo alle origini dell’esistenza umana. Le Marche ancora una volta, si confermano come una delle Regioni, le cui eccellenze, ci rendono famosi in tutto il mondo.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!