LIUC: 1100 persone alle Giornate FAI

1.100 persone hanno partecipato alle Giornate di Primavera del FAI del 25 e 26 marzo alla LIUC – Università Cattaneo: un successo sia in termini di numeri che di qualità.

1.100 persone hanno partecipato alle Giornate di Primavera del FAI del 25 e 26 marzo alla LIUC – Università Cattaneo: un successo sia in termini di numeri che di qualità, con grande apprezzamento dei visitatori per le iniziative proposte nell’ambito del sito dell’ex – Cotonificio Cantoni, dove oggi sorge l’Università. Circa 90, invece, gli studenti di scuole del territorio (ITE Enrico Tosi e Liceo scientifico Arturo Tosi di Busto Arsizio e Istituto Enrico Fermi di Castellanza), che, grazie al programma di formazione per Apprendisti Ciceroni del FAI, hanno guidato i partecipanti nelle visite, alcune delle quali si sono svolte anche in lingua inglese. Un viaggio nella storia dell’industria tessile cotoniera, alla scoperta del progetto di riconversione industriale basato sul progetto dell’architetto Aldo Rossi. In prima linea il LIUC Heritage Hub, un centro di ricerca e di servizio focalizzato sulla relazione tra l’Impresa e il suo Passato, ma anche la Biblioteca Mario Rostoni, presso la quale per l’occasione è stata allestita un’esposizione di libri incentrata sui temi dell’archeologia industriale, con anche acquarelli di Aldo Rossi e il plastico originale del progetto LIUC. Grazie invece all’Archivio del cinema industriale e della comunicazione d’impresa, sono state offerte proiezioni di filmati d’epoca sull’evoluzione dell’industria e della società italiana dai primi del Novecento alla fine degli anni 1980. Inoltre, la collaborazione con Molteni Group ha permesso di allestire nei locali della villa Cantoni-Jucker un’esposizione di alcuni arredi realizzati da Aldo Rossi e di proiettare il documentario “Aldo Rossi Design”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!