Circolone: musica americana e cabaret

Due appuntamenti da non perdere al Circolone Live di Legnano. Venerdì 31 marzo alle 21.30 sarà la volta di 'American Music Night' e martedì 4 aprile 'Il Circolone dei Comici'.

Due appuntamenti da non perdere al Circolone Live di Legnano. Venerdì 31 marzo alle 21.30 sarà la volta di 'American Music Night', un viaggio attraverso i vecchi sentieri, sonorità tipiche e le storie che introducono le canzoni, che porterà l’ascoltatore in un’altra epoca, in altri luoghi... Ballads , traditional dai primi del 900 ai cantautori del folk revival anni 60. Con Erica Opizzi (voce e armonica a bocca) e Antonio Amodeo (chitarra). Quindi, il secondo appuntamento è martedì 4 aprile con 'Il Circolone dei Comici', laboratorio di comicità e di esplosive risate. Sul palco troverete amici comici professionisti e artisti che vogliono sperimentarsi, provare nuovi testi e battute, incuriosirvi, stupirvi, emozionarvi e regalarvi esplosive risate. Con i Fatti Così, Max Pieriboni, Beppe Lodetti, Urbano Moffa, Ruben Spezzati, Davide Aiello, Giovanni D'Angella (regia e direzione artistica, Riccardo Piferi). Modalità d'ingresso cena + spettacolo 25 euro; solo spettacolo 15 euro (con 1 consumazione bar); inizio cena alle 20, inizio spettacolo alle 22.

