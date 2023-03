Pomodori senza prezzo

Mentre nei campi gli agricoltori sono pronti a mettere a dimora le piantine di pomodoro, manca ancora un accordo sul prezzo con l’industria.

Mentre nei campi gli agricoltori sono pronti a mettere a dimora le piantine di pomodoro, manca ancora un accordo sul prezzo con l’industria. È quanto denuncia la Coldiretti Lombardia nel sottolineare che la prossima stagione dell’oro rosso entrerà ufficialmente nel vivo tra una decina di giorni con i primi trapianti. La mancanza di un accordo – spiega la Coldiretti – non permette di affrontare con la giusta programmazione la nuova stagione, con gli agricoltori che devono già fare i conti con l’aumento dei costi di produzione e la minaccia del rischio siccità. “Non si può più perdere tempo – commenta Paolo Carra, vicepresidente di Coldiretti Lombardia – serve subito un’intesa che riconosca il giusto prezzo ai produttori”. A rischio – conclude la Coldiretti regionale – c’è un settore che in Lombardia produce circa 600 milioni di chili di prodotto ogni anno, coltivato su più di 7mila ettari concentrati per oltre il 70% nelle province di Mantova e Cremona.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!