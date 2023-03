Dopo tre lunghi anni di assenza, alla 12^ edizione di Piano City Milano tornano gli emozionanti appuntamenti degli House Concert e dei Concerti in Cortile.

Dopo tre lunghi anni di assenza, alla 12^ edizione di Piano City Milano tornano gli emozionanti appuntamenti degli House Concert e dei Concerti in Cortile. Dal 19 al 21 maggio il festival di pianoforte più atteso dell’anno risuonerà in tutta Milano con i suoi city concert in luoghi che verranno presto annunciati e busserà alle porte delle case dei milanesi, trasformando gli spazi domestici e i cortili privati in luoghi d'incontro e di performance musicali. La musica permea sempre più in profondità il tessuto della città, accompagnando con le note la quotidianità delle persone non solo negli spazi pubblici ma anche all’interno delle abitazioni, con l’intento di scoprire e ascoltare talenti nazionali e internazionali e talenti ancora da scoprire in contesti intimi e conviviali. I Concerti in Cortile si terranno quest’anno nei quartieri della città e saranno lo scenario all’interno del quale si potrà raccontare con le note del pianoforte storie delle vecchie e delle nuove generazioni. Una piena partecipazione degli artisti, degli ospitanti e del pubblico che diventano parte stessa del festival, da sempre propenso a proporre nuove idee di innovazione culturale accompagnando negli anni la rigenerazione urbana. Piano City Milano è una manifestazione unica nel suo genere che si è contraddistinta nel tempo per il forte impegno in ambito culturale e sociale. Un festival che, coinvolgendo istituzioni, associazioni, partner e cittadini investe per una città sempre più attiva, grazie alla musica e ad un programma diffuso sul territorio in maniera capillare. Nel corso degli anni il festival ha presentato più di 3.200 concerti in 400 luoghi della città di Milano e di altri comuni lombardi, con oltre 3.800 artisti e un pubblico sempre più numeroso ed eterogeneo. Oltre agli House Concert e ai Concerti in Cortile, Piano City Milano ha animato la città con le Piano Night, musica dal vivo dopo lo scoccare della mezzanotte fino all’alba, e con concerti diffusi nei parchi e nei musei più importanti. Piano City Milano ha anche dato avvio a significativi spazi culturali in città, ha rialzato il sipario del Teatro Lirico Giorgio Gaber, rimasto chiuso per oltre 22 anni, e si è impegnato nel sociale con eventi e iniziative speciali per vivere gli spazi urbani con esperienze di ascolto insolite e condivise, ha portato il grande pubblico in luoghi come ospedali cittadini, case circondariali, il Refettorio Ambrosiano in collaborazione con Caritas Ambrosiana, Casa Emergency, Fondazione InOltre e molti altri, e ha dato spazio a tematiche sensibili portando la musica in luoghi emblematici, come il Bosco di Rogoredo e il Centro di Accoglienza per Richiedenti Asilo di Via Corelli.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!