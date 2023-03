Riaperta la ZTL di via Venegoni

Lunedì 27 marzo sarà riaperto l'accesso ai mezzi autorizzati alla ZTL di via Venegoni

L’Ufficio stampa del Comune di Legnano ha diramato una nota con cui comunica alla cittadinanza importanti modifiche alla viabilità cittadina.

“Lunedì 27 marzo riaprirà l’accesso per i mezzi autorizzati alla ZTL di via Mauro Venegoni. La riapertura segue il completamento della pavimentazione sul lato sud di piazza del Popolo antistante i civici 5 e 7. Da lunedì non sarà quindi più possibile accedere alla ZTL di via Venegoni passando da via Gaeta, mentre l’area di posteggio in via Toti, che nelle ultime settimane è stata riservata ai residenti, tornerà a essere regolamentata con sosta a disco orario. I lavori stanno procedendo con le tempistiche programmate”.

