"Unità d'Italia, valore fondamentale"

"L'Unità d'Italia è un valore fondamentale per il nostro Paese, simbolo della nostra storia e della nostra cultura". Così il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, in occasione della 'Giornata dell'Unità nazionale, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera'. Il governatore lombardo torna quindi a rivolgere una riflessione sul tema dell'Autonomia affermando che è "Un grande traguardo al quale ci stiamo avvicinando, rappresenta uno strumento importante per garantire una maggiore partecipazione dei territori alla gestione del Paese e compattare la nostra Italia nel segno della responsabilità".

