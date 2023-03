L’undicesima edizione del Festival fotografico europeo, un progetto culturale e artistico dedicato alla fotografia storica, moderna e contemporanea, con un approccio interdisciplinare che vede importanti autori a confronto con fotografi emergenti.

L’undicesima edizione del Festival fotografico europeo, un progetto culturale e artistico dedicato alla fotografia storica, moderna e contemporanea, con un approccio interdisciplinare che vede importanti autori a confronto con fotografi emergenti. Organizzato dall’Archivio Fotografico Italiano con il patrocinio della Commissione Europea, della Provincia di Varese e delle Amministrazioni comunali di Busto Arsizio, Legnano, Castellanza e Castiglione Olona, il festival prevede 27 mostre, di cui 11 a Busto Arsizio, in 6 diversi luoghi. Oltre agli spazi comunali del Museo del Tessile e di palazzo Cicogna, le mostre saranno esposte in spazi privati, la Galleria Boragno. Fondazione Bandera per l’Arte, A&A Studio Legale e Spazio Arte Farioli. A questi si aggiunge lo spazio Photosquare dell’aeroporto di Malpensa, dove è esposta la mostra FǼR ǾER - L’incanto della luce. Il programma, curato dal direttore artistico Claudio Argentiero, è arricchito da conferenze, proiezioni, presentazione di libri, workshop e iniziative site specific, il cui obiettivo è approfondire l’evoluzione del linguaggio fotografico e visivo. “Dopo Ba Classica, il Festival Fotografico Europeo è la seconda rassegna che offriamo al pubblico quest’anno - ha affermato la vicesindaco e assessore alla Cultura Manuela Maffioli – Un festival che rende concreto sia il concetto di rete perché sono tante le realtà coinvolte, sia quello di cultura diffusa per le varie sedi che riesce a coinvolgere. E’ inoltre un festival che fa da collante con il territorio perché coinvolge anche altri comuni. A Palazzo Cicogna e al Museo del Tessile le fotografie d’autore dialogheranno con le opere delle collezioni e al Tessile non mancherà un richiamo alla storia della città con due mostre, quella delle foto dell’archivio Menotti Paracchi e quella dedicata al villaggio operaio di Crespi d’Adda, fondato dalla famiglia Crespi di Busto Arsizio”. Il festival prenderà il via domenica 19 marzo.

