Alla comunità di Marcallo con Casone è stato consegnato il nuovo parcheggio di via Zaccaria, nell’ambito degli interventi di riqualificazione del quartiere scolastico. Con questa opera si conclude il nuovo piano di viabilità e messa in sicurezza degli ingressi delle scuole (con chiusura della via principale, attivazione di sbarre e semafori). Lunedì 20 marzo alle 11 si terrà una cerimonia per inaugurare il parcheggio che ha comportato una spesa di circa 260 mila euro interamente finanziata dal Suap Carlyle, come opera a scomputo oneri. Alla cerimonia interverranno: il sindaco Marina Roma, il dirigente scolastico Alessandra Moscatiello, amministratori, nonché una delegazione di studenti e insegnanti dell’Istituto comprensivo “Edmondo De Amicis”.

