Sabato 25 marzo nell’aula magna del Comune di Arona, Emanuela Carniti presenterà il suo libro “Alda Merini. Mia Madre”. Primogenita della poetessa, Emanuela è poetessa a sua volta. Da sua madre ha ereditato il modo di guardare il mondo e il desiderio di raccontarlo. È stata per lei una maestra, ma soprattutto una madre. E nel libro pubblicato nel 2019 ha voluto dare risalto proprio a quest’ultimo aspetto, mettendo in luce la quotidianità di Alda Merini. Una narrazione alla quale la stessa Emanuela Carniti darà voce nell’incontro organizzato dal Circolo Culturale Omodei Zorini, che avrà inizio alle ore 16.00. Accanto a lei Silvia Magistrini e Simone Bandirali, Adele Boari, Luca Marchetti, per il Circolo Culturale Ornella Bertoldini e Lilly Lovecchio. L’evento andrà in scena a pochi giorni di distanza dalla Giornata Mondiale della Poesia, che si celebra ogni 21 marzo. Giorno, tra l’altro, in cui Alda Merini è nata.

