'Pasquettaac', il raduno 2023 del film 'Il Ragazzo di Campagna'. Lunedì 10 aprile torna l'appunamento dei fans del contadino più famoso d'Italia.

Sono passati quasi 40 anni dalle riprese del piccolo gioiello di Castellano e Pipolo del 1984, il Ragazzo di Campagna, un vero e proprio cult ancora oggi citato a memoria da migliaia di fans, visto e rivisto nei molti passaggi televisivi da milioni di persone. Così la pagina Facebook Artemio dedicata al mitico ”ragazzo” di Borgo Tre Case vi aspetta per la classica gita fuoriporta di Pasquetta Lunedì 10 Aprile che inizierà con un pranzo contadino presso la nuova location della Cascina del Bosco Grande alle porte di Pavia con piatti ispirati alle scene più divertenti del film con l'immancabile coniglio per andare avanti tutto il pomeriggio accompagnati dalla musica dal vivo “dell’orchestrina” con le canzoni più famose dei grandi artisti milanesi come Cochi e Renato, Nanni Svampa, Enzo Jannacci e tanti altri e ricreare la scena del treno lungo la ferrovia con tanto di sedie al seguito e spettacolo, durante il quale non mancherà una bella merenda a base di vino e porchetta e terminare con la proiezione del film ed un omaggio musicale a Detto Mariano, compositore della colonna sonora e di tanti altri successi come È Arrivato Mio Fratello, La Casa Stregata, Cornetti alla Crema, Il Bisbetico Domato, perché alla fine siamo tutti ragazzi di campagna. "Insieme agli ospiti che coinvolgeremo nell’evento, premieremo il contadino e la contadina più belli, quello venuto da più lontano e presenteremo le magliette ed i prodotti di Borgo Tre Case come il vino cartonato “taac”, la birra artigianale con la rossa Mariarosa e la bionda Angela, lo zafferano Jimmy, il riso carnaroli Elpidio e molti altri con i quali cucineremo i piatti del menù e che potrete acquistare nell’apposito punto vendita di cui parte del ricavato sarà devoluto all’Ospedale Sacco di Milano. E chi sa se anche quest’anno il grande Renato sarà dei nostri?". Evento a numero chiuso. Prenotazione obbligatoria su www.borgotrecase.eu. Per informazioni artemioilragazzodicampagna [at] gmail [dot] com

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!