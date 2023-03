La donna dell'Altomilanese

L’8 marzo non è un giorno qualunque; l’8 marzo è il giorno in cui ogni persona ha il dovere di ricordare le conquiste sociali, economiche e politiche delle donne.

L’8 marzo non è un giorno qualunque; l’8 marzo è il giorno in cui ogni persona ha il dovere di ricordare le conquiste sociali, economiche e politiche che le donne hanno raggiunto, senza dimenticare quelle che ancora mancano all’appello. Il confine di questa definizione è soggettivo; quello che non dev’esserlo mai, invece, è l’importanza di questa giornata. E il territorio dell’Altomilanese non è da meno: sono diversi infatti i Comuni che si sono uniti all’iniziativa della “Rete Antiviolenza Ticino Olona”, elaborando un programma di eventi condiviso con gli enti e le associazioni, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sul ruolo della donna nella società moderna. A partire dal weekend sino al prossimo 31 marzo saranno diversi gli eventi che racconteranno la storia della donna nel nostro territorio. A Busto Garolfo, per esempio, sarà possibile visitare la mostra di pittura "La donna nel ritratto", a cura di Mario Zaninelli. Ad Abbiategrasso verrà inaugurata la mostra fotografica con testi in prosa e poesia, a cura dell'I.I.S. "E. Alessandrini-Lombardini", con immagini scattate dal fotografo Ahmed Elnahif agli studenti dell'Istituto Superiore, che hanno scelto di farsi fotografare, per riflettere su come l'abito rappresenti un esercito di pensieri carico di accuse e pregiudizi. Una serata di musica, poesie e letture sul tema della donna con dedica speciale per le donne iraniane e afghane, sarà quanto proposto dal comune di Canegrate. A Magenta la mostra “Ritratti di donna” e a Bernate uno spettacolo teatrale a titolo “una donna che sa aspettare”. Ad Arconate una mostra dal titolo "Madri costituenti", sulla Costituzione italiana e le donne che l'hanno scritta nel suo 75° anniversario, e infine a Villa Cortese l’iniziativa “un fiore per te”, con la distribuzione alle donne di un omaggio floreale nella giornata del 10 marzo. Decine di altri eventi si susseguiranno nel corso di questi giorni e il calendario è disponibile sul sito del Comune di Legnano, capofila della Rete Antiviolenza Ticino Olona.

