Donna, vita, libertà! È lo slogan di una rivoluzione che dal Kurdistan all’Afghanistan all’Iran sta accomunando tante donne non più disposte a sopportare fondamentalismi religiosi, culture patriarcali e oppressioni politiche che le hanno storicamente relegate alla marginalità o all’invisibilità sociale. "E che chiama anche noi, appartenenti ad un sistema socio-culturale in cui discriminazioni e violenza contro le donne sono ancora drammaticamente presenti, a una solidarietà e a una comune lotta per la libertà e l’autodeterminazione che riguarda tutte e tutti, perché non può essere libera una società in cui le donne non lo sono". Per approfondire questi temi, il Circolo di Rifondazione Comunista di Legnano ha organizzato per sabato 11 marzo, dalle 20 presso il Centro Sociale “Pertini” di via dei Salici 9, una apericena seguita dalla proiezione del docu-film 'I am the Revolution' di Benedetta Argentieri, protagoniste tre coraggiose leader di questa rivoluzione delle donne in Afghanistan, Siria e Iraq. Con Anna Camposampiero rifletteremo sull’evoluzione più recente di questi movimenti di lotta delle donne e sulle loro prospettive sociali e politiche. E’ richiesta la prenotazione al 338/7036501 oppure rifondalegnano [at] libero [dot] it.

