Sport e solidarietà a tempo di musica

Un pomeriggio all’insegna dello sport, della musica e della solidarietà. Sabato 11 marzo dalle 15 il Teatro Ciro Menotti farà da cornice al concerto dell’orchestra Allegro Moderato e alla presentazione del progetto “Azzurrini" di YouSport.

Un pomeriggio all’insegna dello sport, della musica e della solidarietà. Sabato 11 marzo dalle 15 il Teatro Ciro Menotti farà da cornice al concerto dell’orchestra Allegro Moderato e alla presentazione del progetto “Azzurrini" di YouSport: un’iniziativa di inclusione sociale che mira ad avvicinare allo sport i ragazzi e bambini milanesi affetti da disabilità cognitive e nello spettro dell'autismo. L’evento, a cui sarà possibile partecipare tramite donazione, vedrà coinvolti due ospiti d’eccezione del panorama calcistico italiano: i campioni del mondo Gianluca Zambrotta e Giuseppe Bergomi, che dialogheranno con la giornalista sportiva e conduttrice di Sky Sport Anna Billò. A salire sul palco sarà poi l’orchestra “Allegro Moderato”, cooperativa sociale nata a Milano nel 2011 che si rivolge a persone con fragilità, promuovendone una formazione musicale capace di sviluppare energie e competenze emotive e relazionali. L’orchestra si esibirà in un concerto di musica classica sinfonica. Il progetto “Azzurrini” nasce dall’incontro di due realtà: l’associazione milanese YouSport, la cui mission è creare un modello di centro sportivo fondato sull’inclusione di categorie oggi considerate diverse o fragili, e la Azzurrini Academy di Como, nata per promuovere l’attività sportiva tra i ragazzi con disabilità cognitive grazie all’ausilio di nuove tecnologie. Come mind robot, utilizzati per sviluppare e rafforzare la sfera computazionale; video in 3D e riprese con droni, per semplificare gli schemi proposti dal mister; realtà aumentata per insegnare a riconoscere e gestire le emozioni prima che queste prendano il sopravvento. Questo metodo all’avanguardia, grazie al progetto “Azzurrini”, sarà ora esportato anche nella città di Milano, dove l’associazione You Sport opera, coniugando la strategia ed esperienza territoriale dell’associazione meneghina, con il modello innovativo dell’Academy. Il beneficio che l’attività fisica può apportare per persone affette da disabilità è stato confermato anche da una ricerca condotta dall’ISTAT nel 2019: l’attività fisica e lo sport contribuiscono allo sviluppo delle relazioni sociali con un positivo effetto riabilitativo sulla salute. Eppure solo il 9,1% delle persone con disabilità in Italia pratica sport, contro il 36,6% relativo al resto della popolazione. Malgrado l’importanza dello sport sia ormai largamente riconosciuta, molto deve essere ancora fatto per accrescere la quota di persone con limitazioni che si dedicano a questa attività. È proprio questa la direzione del nuovo progetto di YouSport: scendere in campo per superare l’idea di diversità come barriera. Da qui nasce l’idea di una pratica calcistica inclusiva, che si pone l’obiettivo di contribuire al miglioramento delle condizioni psico-fisiche dei ragazzi, rafforzandone, consapevolezza, autostima, condizioni di salute e promuovendo la costruzione di un’identità di gruppo.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!