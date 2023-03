"Quale futuro?"

"Rispolverando il programma di Cuggiono Democratica si leggono in più punti le parole 'recupero aree dismesse',... tante belle parole!", il duro commento del Gruppo Consiliare Perletti Sindaco in merito al progetto di via Somma.

"Coltiviamo il futuro - Prendiamoci cura del nostro comune" era lo slogan elettorale dell'attuale Amministrazione. Rispolverando il programma di Cuggiono Democratica si leggono in più punti le parole "recupero aree dismesse", "...mettere al centro l'attenzione e la cura delle persone e dei luoghi", "rigenerazione del tessuto urbano che riparta dalla qualità del vivere".

Belle parole, ma con la delibera approvata il 28.12.22 abbiamo capito che la nuova Amministrazione predica bene ma razzola male. Apprendiamo che verrà costruito un mega insediamento produttivo che coprirà una superficie di 45000 mq per una metallurgica, occupando un terreno agricolo che con una variazione del PGT e l'alzata di mano di tutta la maggioranza diventerà industriale.

A questo punto ci chiediamo:

- che fine farà l'azienda limitrofa all'area interessata?? Un'azienda agricola familiare che ha investito migliaia di euro per potenziare la sua attività ?

- quanto incasserà il Comune per il cambio di destinazione d'uso? - cosa coltiverà l'agricoltore che da parecchi anni lavora il terreno? - dove sono le associazioni “paladine” del verde ?

- per ultimo ma non ultimo.. non consideriamo il notevole impatto ambientale?

Gruppo Consiliare Perletti Sindaco

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!