La biblioteca di Rebora donata alla LIUC

Sono circa 2000 i volumi donati alla Biblioteca “Mario Rostoni” nell’estate del 2022 da Gianfranco Rebora, Professore Emerito di Organizzazione e Gestione delle risorse umane alla LIUC, di cui è stato Rettore dal 2001 al 2007. Complessivamente, la collezione copre un periodo che va dagli Anni Trenta del XX secolo ad oggi, con interesse per molteplici discipline e, in particolare, riferimenti all’Economia aziendale, all’Organizzazione del lavoro, alle Relazioni industriali, agli studi sulle Amministrazioni pubbliche, alla Valutazione della ricerca e della didattica in ambito universitario. Mercoledì 15 marzo, alle 17.30, sarà l’occasione per un’interessante Conversazione in Biblioteca dal titolo “Storie di management: la biblioteca professionale di Gianfranco Rebora”, durante la quale verrà offerto al Professore il catalogo delle pubblicazioni che ha donato, organizzato e catalogato. Gianfranco Rebora è Membro dell’Academy of Management dell’European Group for Organizational Studies (EGOS) e dell’Accademia italiana di Economia aziendale (AIDEA), componente del Consiglio Scientifico di UNIRES (Italian Centre for Research on Universities and Higher Education Systems. All’attività di ricercatore e formatore nel campo dell’organizzazione ha affiancato nel tempo l’impegno in alcuni incarichi pubblici: è stato componente del primo Comitato Direttivo dell’ARAN, Presidente dell’Organismo Indipendente di Valutazione del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, componente del Consiglio dell’Agenzia Anti Corruzione della Regione Lombardia. Attualmente presiede l’OIV del Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Ha pubblicato numerosi libri e articoli ed è direttore responsabile della rivista Sviluppo & Organizzazione.

