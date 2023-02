Si amplia il Sistema bibliotecario Busto Arsizio - Valle Olona. Ai 10 Comuni già appartenenti (Busto Arsizio, Gorla Minore, Gorla Maggiore, Castellanza, Olgiate Olona, Fagnano Olona, Cassano Magnago, Somma Lombardo, Marnate, Solbiate Olona, per un totale di 188.689 abitanti), si sono aggiunti Arsago Seprio, Besnate, Cairate, Cardano al Campo, Carnago, Casorate Sempione, Ferno, Gallarate, Lonate Pozzolo, Samarate, Vizzola Ticino, Comuni che facevano parte del Sistema bibliotecario consortile Antonio Panizzi.

Si amplia il Sistema bibliotecario Busto Arsizio - Valle Olona. Ai 10 Comuni già appartenenti (Busto Arsizio, Gorla Minore, Gorla Maggiore, Castellanza, Olgiate Olona, Fagnano Olona, Cassano Magnago, Somma Lombardo, Marnate, Solbiate Olona, per un totale di 188.689 abitanti), si sono aggiunti Arsago Seprio, Besnate, Cairate, Cardano al Campo, Carnago, Casorate Sempione, Ferno, Gallarate, Lonate Pozzolo, Samarate, Vizzola Ticino, Comuni che facevano parte del Sistema bibliotecario consortile Antonio Panizzi. In totale, quindi, il Sistema di cui Busto Arsizio è capofila comprende 21 comuni (323.393 abitanti). “Con le nuove adesioni il Sistema Busto - Valle Olona diventa il più grande della provincia di Varese – ha affermato la vicesindaco di Busto, Manuela Maffioli - Questo per noi sarà un anno “costituente”: ci impegneremo per consolidare i servizi tradizionali che il Sistema già offre e cercheremo di disegnare servizi innovativi, per rispondere sempre meglio ai bisogni delle nostre comunità, nella consapevolezza del valore delle biblioteche e del grande lavoro che svolgono per i cittadini”. “Oltre alla territorialità, il nostro modus operandi, che si basa su una profonda volontà di collaborazione e di identità di visione tra gli enti, ha costituito un incentivo all’adesione degli 11 Comuni che prima afferivano al Panizzi – ha continuato Maffioli - Al centro del nostro impegno ci sarà sempre il bene primario delle biblioteche e delle comunità che fruiscono della biblioteca”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!