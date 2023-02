'M’illumino di meno' a Turbigo

'M’illumino di meno', la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili, a cui il comune di Turbigo aderisce convintamente, che dal 2005 ha l’obiettivo di comunicare ai cittadini l’importanza della sostenibilità ambientale e del risparmio delle risorse.

'M’illumino di meno', la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili, a cui il comune di Turbigo aderisce convintamente, che dal 2005 ha l’obiettivo di comunicare ai cittadini l’importanza della sostenibilità ambientale e del risparmio delle risorse. “In occasione dell’edizione 2023 abbiamo deciso di proporre tre azioni simboliche per poter sensibilizzare l’intera cittadinanza, e in particolare i più giovani, rispetto ai giusti stili di vita per proteggere l’ambiente”, dichiara Andrea Azzolin, assessore all’Ambiente. “Abbiamo deciso di spegnere, nella notte tra il 16 e 17 febbraio, l’illuminazione notturna della sede municipale. Un gesto simbolico per comunicare la necessità di un maggior risparmio energetico - soprattutto in questi tempi di grandi difficoltà - e l’esigenza di produrre minori emissioni di anidride carbonica”. “Per sensibilizzare riguardo l’importanza di svolgere la raccolta differenziata, consegneremo dei nuovi bidoni per la raccolta dell’alluminio all’interno della scuola primaria Rita Levi Montalcini. L’idea che concretizziamo oggi segue un’interessante lezione di geografia tenutasi a novembre con la 4ª A, durante la quale io e il Sindaco abbiamo avuto modo di parlare dei più importanti temi ambientali ai ragazzi, cogliendo anche qualche consiglio dai nostri giovani concittadini. Infine, nell’ambito delle iniziative promosse dall’Ente Morale, lunedì 20 febbraio consegneremo una betulla che verrà piantata nel cortile della scuola. Così vogliamo ricordare l’importante ruolo delle piante nella riduzione dell’inquinamento dell’aria e nel fornire un habitat a oltre l'80% della biodiversità terrestre in tutto il mondo”.

