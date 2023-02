'Love is...': tanti cuori in città

"Con Love is... lasciamo libera interpretazione all’amore non ponendo alcun limite ne destino!", hanno fatto capolino, lungo la stretta via Zutti e sull’area pedonale di piazza Mazzini a Sesto Calende, dei grossi cuori rossi la dove, sino a pochi mesi fa, capeggiavano le tradizionali luminarie di Natale.

"Con Love is... lasciamo libera interpretazione all’amore non ponendo alcun limite ne destino!", hanno fatto capolino, lungo la stretta via Zutti e sull’area pedonale di piazza Mazzini, dei grossi cuori rossi la dove, sino a pochi mesi fa, capeggiavano le tradizionali luminarie di Natale. Basta poi guardarli nelle vetrine dei negozi o appesi nelle attività del Centro per capire come la contaminazione abbia avuto inizio sin da qualche giorno. In questo modo, quest’anno, il Gruppo Commercianti e Artigiani e la Pro Sesto Calende hanno deciso di aspettare San Valentino promettendo una ‘romantica’ coda. La migliore premessa per il ritorno del grande Cuore Rosso al dado&compasso sul Lungo Fiume. Un simbolo che, insieme alla panchina ed il lampione della Fonderia Lamperti di Castellanza, creano un angolo di ‘Little Paris’ atteso per gli immancabili scatti. Un'idea imitata anche da altre località ma capace di conservare il primato di essere tra le prime realizzate. San Valentino a Sesto Calende vivrà quest’anno anche di un diverso angolo capace di ispirare e catalizzare gli innamorati. E’ quello dell’opera che l’artista Sestese Enrica Montonati ha deciso di riservare alla propria città. Un voluminoso cuore, rosso come vuole la tradizione, che al centro sì fa leggero con una enorme rosa realizzata con veline. Un’opera che trovate nella sua vetrina in via Zutti che offre, seguendo stagioni e festività, emozioni che prendono forma di vere e proprie forme d’arte nate dall’ingegno e dal fatto a mano.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!