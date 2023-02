Tommaso: a 17 anni è campione d'Europa

A soli 17 anni Tommaso Pucci sale prepotentemente alla ribalta nel panorama delle MMA italiane. Al suo primo anno da agonista, dopo una serie di successi in importanti gare nazionali dallo scorso ottobre in avanti, il giovane portacolori della Versus Legnano si è laureato Campione d’Europa di MMA Juniores.

A soli 17 anni Tommaso Pucci sale prepotentemente alla ribalta nel panorama delle MMA italiane. Al suo primo anno da agonista, dopo una serie di successi in importanti gare nazionali dallo scorso ottobre in avanti, il giovane portacolori della Versus Legnano si è laureato Campione d’Europa di MMA Juniores ai campionati continentali unificati WBFC/WKAFL/WFC di sport da combattimento svoltisi a Milano. “Siamo entusiasti – ha commentato a caldo il suo maestro Guido Colombo - perché Tommaso partiva sulla carta svantaggiato. È infatti alla sua prima stagione da agonista ed era anche il più leggero della categoria, solo 76 kg in una divisione al limite degli 84 chili. Avevamo molta fiducia in lui e l’ha abbondantemente meritata”. Il giovane talento della Versus, messo il nuovo titolo in bacheca, non avrà però tempo per riposarsi. Nel prossimo Week end sarà infatti impegnato a Roma nei campionati nazionali di lotta greco romana, disciplina che pratica da poco tempo sotto la guida del direttore tecnico regionale Maurizio Casarola. Al PalaPellicone la strada per Tommaso sarà veramente in salita ma chissà che non riesca a stupire ancora una volta. Poi, sino a fine giugno, una lunga lista di impegni per arrivare ai campionati italiani di MMA e grappling. Nel mentre i tecnici della Versus stanno preparando al debutto altri giovanissimi atleti in queste discipline e negli altri sport da combattimento praticati nella palestra di Via Giusti 1 a Legnano, la muay thai e la kickboxing. Tutte le informazioni sulle attività del team sono disponibili sul sito www.team-versus.com.

