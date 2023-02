Un coro di riferimento

Questo sarà l'anno del cinquantesimo dalla sua rifondazione. Il coro parrocchiale di Vanzaghello rinacque per iniziativa di don Franco Scotti.

Questo sarà l'anno del cinquantesimo dalla sua rifondazione. Il coro parrocchiale di Vanzaghello rinacque per iniziativa di don Franco Scotti e, da allora, si è sempre più rivelato un punto di riferimento per i momenti liturgici e di elevazione spirituale della chiesa di Sant'Ambrogio. Composto da circa venti elementi, il sodalizio è comunque alla ricerca di rinforzi. La ricerca riguarda in modo particolare voci che vadano a irrobustire ulteriormente la sezione dei contralti. Chi fosse interessato a vivere un'esperienza di canto polifonico per amore del canto e dell'animazione liturgica può contattare i numeri 339/1482401 oppure 338/6084957.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!