Sulla questione dell’installazione di ATM Postamat a Nosate è intervenuto il consigliere regionale Curzio Trezzani (Lega): “Con una interrogazione in Regione Lombardia avevo portato alla luce alcune problematiche legate alla mancanza di sportelli automatici nel comune di Nosate che, legati agli orari ridotti di Poste, potevano creare dei disagi nella cittadinanza, soprattutto anziana, creando lunghe code all’ufficio postale nelle mattinate di apertura o costringendo i cittadini a doversi spostare in altri paesi per poter prelevare. Regione Lombardia ha risposto alla mia interrogazione, attivando prontamente un’interlocuzione con Poste Italiane e così confermando l’installazione dell’ATM Postamat presso l’ufficio Postale di Nosate. Oltre a ciò, nella risposta si sottolinea che il nuovo Piano d’investimenti di Poste contempla l’installazione di sportelli automatici e l’avvio di nuovi servizi nei Comuni al di sotto dei 15.000 abitanti. Ringrazio quindi per la segnalazione il capogruppo della Lega di Nosate Stefania Paccagnella e in particolare Regione Lombardia per essersi prontamente attivata con Poste Italiane per la risoluzione di questo problema”. Stefania Paccagnella, capogruppo in consiglio comunale per la Lega a Nosate, ha dichiarato: “Siamo soddisfatti del risultato ottenuto, in questo modo molti cittadini non saranno più costretti a doversi spostare in altri comuni o fare file agli sportelli perdendo parecchio tempo. Grazie davvero a Regione Lombardia per l’interlocuzione con Poste e al consigliere regionale Curzio Trezzani per essersi prontamente interessato a questa problematica che creava non pochi disagi ai nostri cittadini”.

