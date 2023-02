Sabato 4 febbraio è la Giornata mondiale contro il cancro: una mobilitazione internazionale di sensibilizzazione per contrastare questa terribile malattia e per supportare il lavoro degli scienziati e medici italiani e di tutto il mondo.

Sabato 4 febbraio è la Giornata mondiale contro il cancro: una mobilitazione internazionale di sensibilizzazione per contrastare questa terribile malattia e per supportare il lavoro degli scienziati e medici italiani e di tutto il mondo. "Partecipa anche tu e agisci in prima persona, perché la salute è nelle nostre mani e possiamo preservarla attraverso gesti concreti. Come adottare sane e semplici abitudini, essere d’esempio per i tuoi colleghi e collaboratori, sostenere i ricercatori AIRC".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!