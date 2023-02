La pace va in bicicletta

Sarà un appuntamento speciale quello di sabato 4 febbraio alla biblioteca Marinoni: alle 16 in Villa Bernocchi l’incontro sarà dedicato ai racconti di viaggio di chi pedala per la pace.

Sarà un appuntamento speciale quello di sabato 4 febbraio alla biblioteca Marinoni: alle 16 in Villa Bernocchi l’incontro sarà dedicato ai racconti di viaggio di chi pedala per la pace. Flavio Castiglioni, referente di Bicipace, modererà l’incontro con due ciclisti particolari: Carlo Motta, ciclista solidale di Cuggiono, racconterà il suo viaggio in bicicletta di 1.500 km nel cuore dell'Africa, in Namibia, dalla capitale Windhoek al confine con il Sudafrica, per sostenere il villaggio solidale per bambini "Happidu"; Vincenza Lofino, umanitaria e cicloattivista, parlerà della sua esperienza in bicicletta, dalla Tunisia fino a Milano, per più di 3000 chilometri, a sostegno di ResQ - People Saving People, onlus impegnata a salvare la vita e i diritti di chi si trova in pericolo nel Mar Mediterraneo. L’ingresso è libero e senza prenotazione.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!