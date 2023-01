"Utilizza correttamente i cestini"

Purtroppo, continuano a verificarsi casi di uso improprio dei cestini, in cui vengono inseriti rifiuti di ogni sorta.

Purtroppo, continuano a verificarsi casi di uso improprio dei cestini, in cui vengono inseriti rifiuti di ogni sorta. Questo determina un costo che si riflette su tutta la comunità. "Riteniamo necessario ricordare l’utilizzo corretto dei cestini stradali: facciamo appello al senso civico dei cittadini, affinché i cestini pubblici vengano correttamente utilizzati soltanto per conferire i piccoli rifiuti “da passeggio”, come carte di caramelle, pacchetti di sigarette, scontrini, fazzoletti - scrivono dall'Amministrazione comunale di Magnago e Bienate - Depositare i rifiuti domestici o di grandi dimensioni nei cestini pubblici è equiparato all’abbandono di rifiuti, quindi è un illecito e come tale è sanzionabile". È vietato depositare rifiuto domestico nei cestini perché il loro utilizzo è consentito solo per rifiuti di piccole dimensioni prodotti dal passeggio; i rifiuti domestici sono raccolti con il sistema porta a porta e attraverso la raccolta differenziata, che permette di riciclare molti materiali con guadagno sia ambientale (meno rifiuto prodotto) sia economico; il materiale depositato nei cestini pubblici diventa indifferenziato, che un costo di smaltimento per la comunità.

