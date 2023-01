25 anni di Fabbrica di Carta: nel 2023 il Salone del libro degli autori ed editori del Verbano-Cusio-Ossola festeggia un traguardo importante con un'edizione che si farà ricordare, in programma da venerdì 21 aprile a lunedì 1° maggio al Centro Culturale La Fabbrica di Villadossola.

25 anni di Fabbrica di Carta: nel 2023 il Salone del libro degli autori ed editori del Verbano-Cusio-Ossola festeggia un traguardo importante con un'edizione che si farà ricordare, in programma da venerdì 21 aprile a lunedì 1° maggio al Centro Culturale La Fabbrica di Villadossola. La Fabbrica di Carta, organizzata anche quest'anno dall'Associazione Libriamoci – Editori e Librai del VCO con il prezioso supporto della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola e la collaborazione del Comune di Villadossola, riserva uno spazio importante tanto agli editori locali, che proporranno le proprie novità più interessanti, quanto agli editori piemontesi, la cui presenza è da sempre molto apprezzata dai visitatori. Un evento che offre un perfetto mix tra editoria locale e nazionale e che è stato in grado di guadagnarsi di anno in anno una posizione di primo piano nel panorama di manifestazioni culturali della Provincia del VCO. La prima novità di questa edizione è una donazione di libri a favore della biblioteca allestita recentemente all’interno della Casa Circondariale di Verbania, grazie ad un progetto sostenuto da Fondazione Comunitaria, Ordine degli Avvocati del VCO e Rotary Pallanza Stresa. Grazie alla collaborazione con la professoressa Silvia Magistrini, Garante dei diritti delle persone private della libertà, una copia autografata di ogni volume presentato alla Fabbrica di Carta 2023 sarà a disposizione dei detenuti verbanesi. Nell'attesa dell'annuncio del tema dell'edizione 2023, vero e proprio fil rouge che ogni anno accompagna il folto pubblico di lettori appassionati nelle letture de La Fabbrica di Carta, sono aperte le iscrizioni per tutti gli autori, gli editori, le associazioni e gli enti interessati. Sono invitati a partecipare al Salone gli autori ed editori del Verbano Cusio Ossola, gli autori ed editori provenienti da fuori provincia che abbiano pubblicato libri ambientati nel territorio del Verbano Cusio Ossola e gli editori piemontesi. Il regolamento è consultabile sul sito www.fabbricadicarta.it mentre la scheda di iscrizione, scaricabile al link https://fabbricadicarta.it/iscrizioni-per-autori-ed editori-2023/, va compilata e restituita entro le ore 12 del 28 febbraio 2023. Anche quest'anno l’organizzazione, attraverso un comitato di redazione, curerà direttamente la realizzazione del calendario di tutti gli appuntamenti che arricchiranno le 10 giornate della manifestazione, sia per quanto riguarda gli spazi incontri con gli editori locali sia per gli appuntamenti con l’autore.

