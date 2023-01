Le 'Cocche' salutano la Coppa Italia

Nella caldissima semifinale di Coppa Italia, la Millenium Brescia, tra le mura amiche non sbaglia nulla e si prende una vittoria per 3-1 che vale il biglietto per la finale di Bologna. Finisce qui, dunque, l’avventura delle cocche.

Nella caldissima semifinale di Coppa Italia, la Millenium Brescia, tra le mura amiche non sbaglia nulla e si prende una vittoria per 3-1 che vale il biglietto per la finale di Bologna. Finisce qui, dunque, l’avventura delle cocche che non riescono a concretizzare il sogno di espugnare il PalaGeorge e spodestare le campionesse in carica del torneo. Nel terzo derby stagionale, Brescia si conferma dunque vera e proprio bestia nera delle bustocche, sconfitte tre volte su tre in stagione. Balboni e compagne lottano con le unghie e con i denti subito nel primo set dove dopo un lungo botta e risposta durato 14 punti subiscono il break trascinato dal servizio insidioso di Obossa, ma sono brave a rispondere con il braccio armato di Leketor. Nel finale deciso sui dettagli però è la Millenium ad avere la meglio e mettere il primo tassello. Sembra cambiare subito la musica nel secondo dove pronti via è la Futura a provare la fuga, ma Consoli dai 9 metri spacca il parziale nella seconda metà e il muro della squadra di Beltrami (10 contro 5 nel match) fa il resto per doppio vantaggio. Il cuore oltre l’ostacolo le biancorosse lo gettano nel terzo set, dove sotto 19-14 con i giochi che sembrano ormai compromessi, l’ingresso in campo di Venco sballa gli equilibri avversari e si concretizza una spettacolare rimonta che allunga la gara. La tanto attesa svolta con il cambio di passo decisivo non arriva nella quarta e ultima frazione, dove il copione del botta e risposta rimane invariato e Boldini e compagne la decidono ancora sui dettagli andando così a prendersi il biglietto per la finale e l’occasione di confermarsi campionesse. Ad attendere le leonesse all’Unipol Arena ci sarà la corazzata Roma vincitrice nell’altra semifinale della sfida contro Trentino.

