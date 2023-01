'Sport e Shoah. Storie di atleti perseguitati dal nazismo e dal fascismo': questo il titolo dell'incontro promosso dall'Anpi di Vanzaghello per la Giornata della Memoria.

'Sport e Shoah. Storie di atleti perseguitati dal nazismo e dal fascismo': questo il titolo dell'incontro promosso dall'Anpi di Vanzaghello, in collaborazione con Atletica Vanzaghello e con il patrocinio del Comune, in occasione della Giornata della Memoria. L'appuntamento è il 29 gennaio: alle 10.15 ritrovo al cippo Anna Frank per un momento di raccoglimento ed un omaggio floreale; quindi alle 10.30 in biblioteca, dopo il saluto dell'Amministrazione comunale, spazio a brevi video e letture sui molti atleti deportati nei campi di sterminio. Interverrà anche la presidente dell'Atletica Vanzaghello.

