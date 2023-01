Il falò inverunese

(VIDEO) Non è mancato ad Inveruno nella notte del 17 gennaio, grazie anche alla cooperazione degli 'Amici del Fulö' e del 'Cai', il tradizionale 'Falò in onore di S. Antonio Abate'. Riunitesi nel cortile dell’oratorio, la comunità inverunese ha dapprima rivolto un ringraziamento e una preghiera al Santo e poi assistito all’accensione da parte del parroco e dei volontari del catasto di legno. Una piacevole serata all’insegna della tradizione, del folklore, molto partecipata nonostante la serata uggiosa.

