Un viaggio gratis sui treni della Vigezzina

Da martedì 10 gennaio è attiva la nuova promozione della Ferrovia Vigezzina-Centovalli per un viaggio nel cuore dell'inverno: ogni due biglietti acquistati per percorrere l'intera tratta italo-elvetica uno sarà omaggio. Inclusa la possibilità di una sosta intermedia per vivere esperienze termali di benessere, attività outdoor sulla neve, visitare romantici borghi e mostre imperdibili.

