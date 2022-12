Elezioni: scatta la par condicio

In vigore la 'par condicio' in vista delle elezioni regionali fissate per domenica 12 e lunedì 13 febbraio.

In vigore la 'par condicio' in vista delle elezioni regionali fissate per domenica 12 e lunedì 13 febbraio. La normativa, in materia di comunicazione istituzionale, prevede, fra l'altro, che la stessa sia caratterizzata da messaggi impersonali e in stretta connessione con il compito istituzionale dell'Amministrazione e dell'Amministratore. Pertanto, fino a lunedì 13 febbraio 2023, le comunicazioni dell'agenzia di stampa Lombardia Notizie si atterranno a quanto previsto dalle regole.

