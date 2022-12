A teatro con 'Cinque per Due'

In vendita il nuovo abbonamento 'Cinque per Due' di Invito a Teatro, la card trasversale grazie alla quale è possibile assistere a diversi spettacoli in scena nei 15 teatri di produzione milanesi aderenti.

In vendita il nuovo abbonamento 'Cinque per Due' di Invito a Teatro, la card trasversale grazie alla quale è possibile assistere a diversi spettacoli in scena nei 15 teatri di produzione milanesi aderenti. Con 'Cinque per Due' ogni coppia potrà assistere a 5 spettacoli utilizzando due tagliandi dell' abbonamento per lo stesso spettacolo al costo di 100 euro. Un solo intestatario può scegliere di volta in volta chi lo accompagnerà in platea. Invito a Teatro è una particolare formula di abbonamento trasversale grazie alla quale è possibile assistere 2/4/5 o 8 diversi spettacoli in scena nei 15 teatri di produzione del capoluogo lombardo a partire da 34 euro. Le tipologie di card proposte per la stagione 2022/2023 sono le seguenti: abbonamento a 8 spettacoli al costo di 80 euro; abbonamento a 5 spettacoli al costo di 50 euro; abbonamento Under26 a 4 spettacoli al costo di 34 euro; abbonamento 1+ Teen permette ad un adulto di portare fino a tre ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 17 anni | Card Senior 25 euro + Card Teen 15€ cad. per 2 spettacoli; abbonamento 'Cinque per Due' a 5 spettacoli da utilizzare in coppia: a teatro con chi vuoi! Al costo di 100 euro. Ogni card dà diritto ad assistere al relativo numero di spettacoli da scegliere tra le produzioni e le ospitalità dei teatri aderenti. Il possessore delle card può assistere ad un solo spettacolo per ciascun teatro. L’abbonamento dà anche diritto ad uno sconto del 30% sui biglietti dei rimanenti spettacoli inclusi nel programma. Numerose inoltre le promozioni riservate agli abbonati nel corso della stagione. L'iniziativa è realizzata da Teatri per Milano, con il sostegno di Regione Lombardia, Comune di Milano, Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, Fondazione Cariplo e con il contributo del Trust Filippo Perego di Cremnago Onlus. I teatri che partecipano alla stagione 2022/2023 sono: Atelier Carlo Colla & Figli, Elfo Puccini Teatro d'arte contemporanea, Menotti Teatro Filippo Perego, MTM Manifatture Teatrali Milanesi – Teatro Litta e Teatro Leonardo, PACTA . dei Teatri SALONEviaDini, Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa, Teatro del Buratto, Teatro Carcano, Teatro della Cooperativa, Teatro Filodrammatici di Milano, Teatro Fontana, Teatro Franco Parenti, Teatro i, Teatro Martinitt, Teatro Out Off. Gli abbonamenti sono acquistabili online sul sito https://invitoateatromilano.vivaticket.it/ oppure presso la sede di Teatri per Milano e i seguenti teatri aderenti: Atelier Carlo Colla & Figli, Elfo Puccini Teatro d’Arte Contemporanea, Menotti Teatro Filippo Perego, MTM Manifatture Teatrali Milanesi, PACTA . dei Teatri SALONEviaDini, Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa, Teatro del Buratto, Teatro Carcano, Teatro della Cooperativa, Teatro Filodrammatici di Milano, Teatro Fontana, Teatro Franco Parenti, Teatro i, Teatro Martinitt, Teatro Out Off. Tutte le informazioni sull’abbonamento, il programma, le promozioni e le modalità di prenotazione sono disponibili sul sito www.invitoateatro.mi.it.

