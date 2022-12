"Non si gioca sulla salute"

Riscaldamento nelle scuole, il comunicato della Lega: "Da quando l'impianto è acceso è stato un susseguirsi di situazioni che hanno sempre e solo penalizzato i nostri bambini".

La Lega Cuggiono prende posizione sul tema del riscaldamento presso l'edificio scolastico: “Il Sindaco non giochi con la salute dei bambini - spiega il capogruppo Colombo-. Da quando l'impianto è acceso è stato un susseguirsi di situazioni che hanno sempre e solo penalizzato i nostri bambini. Ricordiamo che il Governo ha assegnato ingenti risorse ai comuni per far fronte al caro energia, nonostante ciò, abbiamo dovuto assistere ad un valzer di temperature con impianti accesi troppo tardi e bambini obbligati ad andare a scuola con 14 gradi. Ora ci troviamo di fronte a problemi tecnici che sono iniziati verso fine novembre e che obbligano gli alunni a stare con poco più di 10 gradi, mentre il Sindaco demanda al Preside di dispensare alcuni ragazzi dal poter presentarsi a scuola. Una lentezza nell'affrontare i problemi e una capacità a non farsi carico delle proprie responsabilità che giustificato la rabbia dei genitori.”

