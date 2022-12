La consegna delle borse di studio

L’Amministrazione comunale di Robecchetto con Induno continua a essere vicina al mondo della scuola e in particolare agli studenti, anche attraverso l’assegnazione di borse di studio. Parola del sindaco Giorgio Braga, che comunica che martedì 6 dicembre alle 20.30, in sala consiliare, si svolgerà la cerimonia di consegna delle borse di studio.

L’Amministrazione comunale di Robecchetto con Induno continua a essere vicina al mondo della scuola e in particolare agli studenti, anche attraverso l’assegnazione di borse di studio. Parola del sindaco Giorgio Braga, che comunica che martedì 6 dicembre alle 20.30, in sala consiliare, si svolgerà la cerimonia di consegna delle borse di studio agli studenti meritevoli delle scuole secondarie di primo grado, degli istituti tecnici, dei licei e agli studenti universitari che si sono distinti nell’anno scolastico 2021/2022. Saranno presenti gli amministratori comunali, i rappresentanti delle aziende sponsor (Ecologia Naviglio, Mitaca e Sodexho) e i familiari degli studenti premiati. "Obiettivo di questa Amministrazione è di sostenere con borse di studio gli studenti che si sono distinti e che vengono individuati al termine di ogni anno scolastico secondo criteri differenti che tengono conto del merito e del reddito, affinché possano proseguire il proprio percorso scolastico e di crescita", affermano il sindaco Giorgio Braga e l’assessore alla Pubblica Istruzione Claudia Chiodini. In aula consiliare verranno consegnate 21 borse di studio per un totale di 22.500,00 euro e precisamente: 3 borse di studio da 500,00 euro agli studenti che hanno superato l’esame di terza della scuola secondaria di 1° grado con un voto di 10/10; 3 borse di studio da 333,00 euro agli studenti che hanno superato l’esame di terza della scuola secondaria di 1° grado con un voto di 9/10; 5 borse di studio dell’importo di 1.000,00 euro agli studenti frequentanti gli istituti tecnici che hanno ottenuto una media di almeno 8/10; 5 borse di studio dell’importo di 1.000,00 euro agli studenti frequentanti i licei che hanno ottenuto una media di almeno 8/10; 5 borse di studio dell’importo di 2.000,00 euro agli studenti frequentanti l’università che hanno ottenuto una media di almeno 27/30.

