La Proprietà Intellettuale è l'insieme dei Diritti che assicurano la tutela delle creazioni della mente umana in campo artistico, scientifico e industriale; comprende: proprietà industriale: brevetti, marchi e altri diritti riconosciuti a livello nazionale, comunitario e internazionale.

Protezione dell'innovazione all'estero, si parla di alcuni punti da considerare per la tutela dell'idea d'impresa al webinar gratuito della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, a cura dell’ufficio Proprietà Intellettuale, mercoledì 23/11/2022, ore 14:30 - 16:30. Informazioni e iscrizioni al link.

La Proprietà Intellettuale è l'insieme dei Diritti che assicurano la tutela delle creazioni della mente umana in campo artistico, scientifico e industriale; comprende: proprietà industriale: brevetti, marchi e altri diritti riconosciuti a livello nazionale, comunitario e internazionale; tutela di software, know how, diritto d'autore, copyright e informazioni riservate, con informazioni e servizi sul sito https://www.milomb.camcom.it/la-proprieta-intellettuale.

L’obiettivo dell’evento è quello di fornire alcune indicazioni preliminari sulla protezione dell’innovazione all’estero. Programma: strumenti di protezione delle idee, definizione di brevetto, design, marchio, principi in tema di protezione all’estero, criteri di estensione all’estero, percorso nazionale, unitario, regionale, internazionale, casi pratici, linee guida. Destinatari: imprese con sede legale e/o operativa iscritte alla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi; aspiranti imprenditori; persone fisiche.

