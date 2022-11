"Ciao Carlo, sempre con noi"

Lo striscione appeso su quegli spalti che per anni e anni l'hanno visto tifare la "sua" Castanese. "Ciao Carlo Caimi, sempre con noi": il ricordo domenica scorsa.

Lo striscione appeso su quegli spalti che per anni e anni l'hanno visto tifare la "sua" Castanese. Ma Carlo Caimi era molto di più di un semplice e normale tifoso, era uno dei più affezionati supporter dei neroverdi. Sempre in prima fila a sostenere il genero e poi fiero ed orgoglioso nel vedere i suoi amati nipoti crescere con addosso proprio la maglia della storica società di calcio di Castano Primo. Fino alla fine, lui al campo voleva esserci, per dare il suo supporto e far sentire la vicinanza alla squadra. E proprio lì, allo stadio 'Annibale Sacchi', la 'sua' seconda casa, ecco che in occasione della partita di domenica scorsa, hanno voluto ricordarlo appunto con una striscione: "Ciao Carlo Caimi, sempre con noi". Sicuri che anche da lassù continuerà a tifare la Castanese.

