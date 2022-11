Grandi numeri per la prima edizione della Fiera del Lavoro di Legnano; oltre 110 cittadini hanno preso parte all’evento e sono stati svolti più di 300 colloqui di lavoro.

L'evento, iniziato alle 9:30 del mattino e terminato alle 17:30, ha visto la partecipazione degli esperti di ricollocazione, formazione, incontro domanda/offerta e servizi all’impiego. La cittadinanza, che ha risposto in maniera positiva alla giornata, ha avuto la possibilità di toccare con mano e conoscere i diversi servizi del Centro per l’Impiego e le numerose realtà del mondo lavoro presenti sul territorio dell’Altomilanese, con un particolare focus agli Enti di Formazione. L’elevato numero di colloqui svolti durante l’evento ha offerto la possibilità ad alcuni cittadini di svolgere colloqui presso le aziende già nella giornata successiva. L’iniziativa fortemente voluta da Eurolavoro - Afol Ovest Milano/Centro per l’Impiego di Legnano è stata organizzata in stretta collaborazione con la rete delle Agenzie per il Lavoro, gli Enti di formazione del territorio ed il Comune di Legnano. La rete delle Agenzie per il Lavoro e gli Enti di formazione del territorio dell’Altomilanese che hanno partecipato alla Fiera del Lavoro sono: Eurolavoro, Adecco, Ali Spa, Ciofs Castellanza, Fondazione Minoprio, GiGroup, IAL Lombardia, Manpower, Randstad, Solidarietà e servizi Cooperativa Sociale, Synergie, Umana Spa, AxL e Caritas Legnano. A rappresentare le istituzioni territoriali, hanno presenziato la Consigliera delegata al Lavoro e alle Politiche Sociali, Diana Alessandra De Marchi, il primo cittadino della Città di Legnano, Lorenzo Radice e l’Assessora della Città di Legnano al Benessere e Sicurezza sociale, Ilaria Maffei. La consigliera delegata De Marchi si è detta soddisfatta della riuscita dell’evento e ha ricordato l’importanza di fare rete tra i soggetti protagonisti della formazione e dell’inserimento lavorativo all’interno del progetto GOL. Eurolavoro in quanto promotore dell’organizzazione ci tiene a ringraziare tutte e tutti gli operatori della propria azienda, gli enti accreditati e l'Assessora Ilaria Maffei per aver creduto in questa iniziativa e per aver dato il proprio sostegno ed impegno offrendo supporto in tutte le fasi di preparazione e realizzazione della Fiera del Lavoro.

