Lavori in viale Gorizia

Lunedì 14 novembre cominciano i lavori su viale Gorizia che porteranno variazioni alla viabilità a Legnano. In particolare nelle giornate di lunedì 14, mercoledì 16 e giovedì 17 novembre il tratto di viale Gorizia compreso tra la rotatoria di corso Magenta e via Macello sarà chiuso dalle 9 alle 11.30 per lavori di ripristino del fondo stradale.

Lunedì 14, sempre su viale Gorizia, aprirà anche il cantiere nel tratto fra la via Guerciotti e la via Dell’Acqua per lavori di asfaltatura (in programma questa settimana e rimandati) che renderanno necessaria la chiusura al traffico dalle 8.30 alle 17. Chiuse saranno anche, nell’orario di cantiere, lo stesso viale Gorizia tra via Bissolati e via Cantore, via Renato Cuttica tra via Monte Nevoso e viale Toselli, via Cuzzi tra via Villoresi e viale Gorizia, via S. Caterina tra viale Toselli e via Monte Nevoso. I lavori si concluderanno entro il 19 novembre.

