'Sport Movies & TV': cinema e campioni a Milano

Al via, mercoledì 9 novembre alle 17 presso l’Auditorium Testori di Palazzo Regione Lombardia (Piazza Città di Lombardia, 1 – ingresso Via Melchiorre Gioia, 37), il '40° Sport Movies & TV – Milano International FICTS Fest' (www.sportmoviestv.com), Finale del Campionato Mondiale della Televisione, del Cinema, della Cultura e della Comunicazione sportiva a conclusione del Circuito Internazionale “World FICTS Challenge” (20 Festival nei 5 Continenti). L’organizzazione del Festival fa capo alla FICTS – Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportifs (presieduta dal Prof. Franco Ascani unico italiano nella Commissione Cultura e Patrimonio Olimpico del CIO) riconosciuta dal Comitato Internazionale Olimpico per il quale promuove i valori dello sport e dell’Olimpismo attraverso le immagini nelle 130 Nazioni affiliate. 'Sport Movies & TV', con giornate a tema caratterizzate da un’ampia partecipazione internazionale, sarà articolato in 140 Proiezioni (tra cui 32 anteprime mondiali ed europee), 4 Meeting, 4 Mostre, 8 Eventi collegati, 106 ospiti nazionali e internazionali ed il 6° Paralympic International Movies & Tv Fest. Un vero e proprio “Festival delle immagini Olimpiche” con una “vetrina speciale” dedicata ai Giochi in proiezione di Milano Cortina 2026 con ingresso gratuito ed accredito obbligatorio su https://bit.ly/SPMTV2022_Accreditation. Un parterre ricco di ospiti nazionali ed internazionali del mondo del cinema, della televisione, dello spettacolo: Attilio Fontana, Governatore Regione Lombardia, Giovanni Malagò, Presidente CONI, IOC Member, Presidente Fondazione Milano Cortina 2026, Antonio Rossi, Sottosegretario allo Sport, Olimpiadi 2026 e Grandi Eventi Regione Lombardia, Diana Bianchedi Games Project Director Fondazione Milano Cortina 2026, Francesco Ricci Bitti, Presidente Internazionale ASOIF, Elena Donazzan, Assessore all’Istruzione, Lavoro e Pari Opportunità Regione del Veneto, Marco Riva, Presidente CONI Lombardia, Mario Pozza, Presidente Assocamerestero, Camere di Commercio Italiane all’estero, Domenico Mauriello, Segretario Generale Assocamerestero, Ferdinando 'Fefè' De Giorgi, CT della Nazionale Italiana di Pallavolo neo Campione del Mondo, Carolina Kostner, bronzo a Sochi 2014, ideatrice della Linea “IceNonIce”, Martin Castrogiovanni, ex rugbista, uno dei 'piloni' nella storia del rugby mondiale e Fondatore della 'Castro Rugby Academy', Pietro Sighel, Campione Olimpico di Shortrack, argento staffetta mista a Beijing 2022, Vincenzo Nibali, Pluricampione di ciclismo vincitore del Giro d’Italia (2013 e 2016), il Tour de France (2014) e la Vuelta a España nel 2010, Giancarlo Commare, Attore, vincitore “Next Generation Award” alla Mostra del Cinema di Venezia. Giovedì 10 Novembre (ore 16.30) giornata dedicata ai 'Ragazzi... in gamba – Olympic Values' con la presentazione e la promozione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026. Interverranno per Fondazione Milano Cortina 2026: Livia Draghi, Head of Video content, Valentina Marchei, Head of Ambassador Programme e Olympian in figure skating e Andrea Macrì, Paralympic Games Specialist & Paralympian in para ice hockey. È in programma la premiazione delle attività formative 2022 e la presentazione dell’edizione 2023 dei “Trofei di Milano – Educazione, Cultura e Sport per i Giovani: 30.000 studenti per 50 Scuole”: un Progetto lungo un anno, con iscrizioni gratuite, caratterizzato da un grande impegno educativo e da un significativo fattore di crescita umana. Interverranno: Filippo Tortu Oro Olimpico 4x100m a Tokyo 2020, Stefano Bolognini, Assessore allo Sviluppo Città Metropolitana, Giovani e Comunicazione Regione Lombardia, Martina Riva Assessore Sport, Turismo, Politiche Giovanili del Comune di Milano, Massimo Gaudina Capo Rappresentanza Regionale a Milano della Commissione Europea, Maria Grazia Vanni, Vicepresidente FIDAL Nazionale, Gianni Mauri Presidente FIDAL Lombardia, Alessandro Cannavo’ Giornalista Corriere della Sera. Al termine avrà luogo la premiazione per i 120° Anniversario di Fondazione della FIJLKAM a cui sarà presente il Presidente Domenico Falcone e i Judoka Assunta Scutto e Christian Parlati e la presentazione video contest 'Sport Rocks The World!! – La bellezza della forza inside outside'.

