Bilancio Partecipato 2022

L’Amministrazione comunale di Arconate ha confermato anche per quest'anno il progetto del Bilancio Partecipato quale strumento di democrazia diretta a disposizione di tutti i cittadini.

L’Amministrazione comunale di Arconate ha confermato anche per quest'anno il progetto del Bilancio Partecipato quale strumento di democrazia diretta a disposizione di tutti i cittadini. Il Bilancio Partecipato consente a cittadini residenti, associazioni, imprese, enti pubblici e privati con sede legale o operativa ad Arconate di presentare all’Amministrazione progetti da realizzare. I cittadini, singolarmente o riuniti in associazioni, possono presentare proposte e progetti che, se risulteranno tra i più votati, saranno realizzati nei mesi successivi a cura dell’Amministrazione. Per quest'anno l’Amministrazione ha confermato a bilancio la somma di 15.000 euro per finanziare il progetto più votato tra quelli presentati. Più nello specifico, possono partecipare tutti i cittadini residenti che abbiano compiuto i 14 anni d'età e le associazioni, ditte, enti pubblici e privati che abbiano sede legale o operativa in Arconate; mentre per quanto riguarda gli ambiti di intervento saranno: lavori pubblici, mobilità e viabilità, spazi e aree verdi, attività socio-culturali e sportive, politiche sociali, educative e giovanili, sviluppo socio economico dell’area, ambiente, ecologia e sanità. E per partecipare i cittadini, le associazioni, le ditte e gli enti pubblici o privati possono far pervenire i progetti tramite l’apposita scheda di partecipazione, che può essere ritirata presso gli uffici comunali o scaricata direttamente dal sito internet del Comune all’indirizzo www.comune.arconate.mi.it. (le proposte e progetti devono essere presentati entro il 20 novembre, tramite consegna a mano presso l'ufficio protocollo del Comune, direttamente da parte del proponente; ramite invio per posta, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Comune di Arconate – Via Roma n. 42 20020 ARCONATE (MI) - tramite posta elettronica certificata alla mail: comune [dot] arconate [at] postecert [dot] it.). Infine, le proposte e progetti saranno verificati da un Comitato Tecnico, costituito tra gli altri da cinque cittadini, e successivamente posti in votazione. I cittadini interessati a far parte del Comitato Tecnico possono presentare la loro candidatura compilando l’apposito modulo, in distribuzione presso l’ufficio comunale di segreteria entro il prossimo 20 novembre e disponibile sul sito internet www.arconate.org. I progetti ammessi saranno infine posti in votazione, con voto online sul sito del Comune di Arconate. Vince il progetto che otterrà il maggior numero di preferenze.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!