Toni Milano: un nome, una garanzia

Quando si dice "un nome, una garanzia". E Toni Milano (il guerriero, come è soprannominato), atleta paralimpico dell'Olympia Athletic Team, una garanzia lo è eccome! Una stagione, infatti, da assoluto protagonista per lui, più forte anche di alcuni problemi fisici e di salute che, purtroppo, in diversi momenti l'hanno condizionato. "Nonostante qualche stop dovuto appunto a problematiche di salute, pure serie - racconta lo stesso Toni - è stata un'annata che mi ha regalato davvero grandi soddisfazioni. Nelle differenti competizioni alle quali ho preso parte, i risultati sono stati ottimi e adesso, allora, si proseguirà nel percorso di crescita, per affrontare la prossima stagione e le future gare con la stessa determinazione, concentrazione e preparazione". Gli obiettivi, alla fine, sono tanti. "Innanzitutto riconfermarmi nei successi centrati durante i mesi scorsi - spiega - E poi, ovvio, si cercherà sempre di alzare l'asticella per aggiungere nuovi traguardi". "Toni ha fatto un anno significativo - conclude Andrea Boroni, presidente di Olympia Athletic Team, nonché suo allenatore - Ha avuto purtroppo alcuni intoppi dovuti a problemi legati alla salute, ma comunque come ogni volta ha dimostrato di avere uno straordinario carattere. Sono e siamo contenti di quanto ottenuto, ora lavoreremo con attenzione per il futuro".

