Bertolaso nuovo assessore al Welfare

Letizia Moratti si è dimessa da vice presidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, al suo posto Guido Bertolaso. "Procediamo immediatamente alla nomina di un assessore al Welfare che si occupi - senza distrazioni politiche - esclusivamente dei bisogni dei cittadini a partire dagli interventi sulle liste di attesa - dice il presidente Attilio Fontana - Per questo, dopo aver informato i leader del Centrodestra, ho deciso di affidare tale delega al dottor Guido Bertolaso, protagonista della campagna vaccinale in Lombardia e profondo conoscitore della macchina operativa della sanità lombarda".

