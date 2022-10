Spirit de Milan: ci si prepara ad Halloween

Il 31 ottobre vi attende la notte degli 'spirit' con la musica live dei Pulsation e il dj set di Damn Spring.

Dopo il successo di SWING’N’MILAN, tornano gli appuntamenti della settimana allo SPIRIT DE MILAN (via Bovisasca, 59, Milano), il locale meneghino dal gusto vintage con musica dal vivo, ballo, buona cucina e tanto divertimento.

Tra gli appuntamenti di questa settimana:

Giovedì 20 ottobre

Alle 22.00 – BARBERA & CHAMPAGNE coi CIAPARATT: giovane trio musicale che propone dal vivo un raffinato repertorio della canzone popolare milanese rivisitando in questo stile famose canzoni del genere, da Gaber a Jannacci, Cochi e Renato e Dario Fo.

Venerdì 21 ottobre

Alle 22.30 - BANDIERA GIALLA con ALBERTO TREVISAN QUINTET LIVE: un viaggio musicale dal blues alla disco music, dal soul al pop, dal reggae al latin. Con una formazione di prim’ordine, Stefano Volpe alla batteria, Gabriele Costa al basso, Giorgio Guiducci alla chitarra, Alberto Trevisan alla voce e Aldo Banfi alle tastiere. A seguire Dj Set con MarianoRanoDj.

Biglietto di ingresso 7€ per chi cena o fa aperitivo, 15€ con consumazione per chi viene dopocena (10€ per i soci Spirit de Milan Aps 2022).

Sabato 22 ottobre

Alle 22.30 – HOLY SWING NIGHT con CATTANEO-FERRARIO SWINGTET: quintetto composto da grandi jazzisti milanesi tra cui il noto clarinettista Alfredo Ferrario ed una delle trombe del jazz classico più rinomate in Italia, nonché il genovese Fabrizio Cattaneo. A seguire Swing Dj Set.

Biglietto di ingresso 7€ per chi cena o fa aperitivo, 15€ con consumazione per chi viene dopocena (10€ per i soci Spirit de Milan Aps 2022).

Domenica 23 ottobre

Dalle 12.00 – apertura porte per il pranzo

Alle 15.30 – HOT JAZZ CLUB con SPIRIT HOT FOUR: tornano sul palco Alfredo Ferrario e Fabrizio Cattaneo in quartetto per un’esibizione di jazz anni ’20 e ’30.

Alle 20.30 – SPIRIT IN BLUES con FABIO MARZA BAND: formazione che si caratterizza per la proposta artistica di brani originali ed uno show energico di forte impatto emotivo. Negli anni ha partecipato ad alcuni tra i principali festival blues e ha collaborato con i principali esponenti del blues.

E il 31 ottobre si festeggia la notte degli “spirit” con una serata di musica dal vivo, ballo e sorprese da paura!

Alle 22.30 il locale verrà travolto dal funk dei Pulsation, e a seguire il dj set di Damn Spring.

Consigliata la maschera (soprattutto quella da zombie)!

Biglietto di ingresso 15€ (compreso un drink) per chi viene a cena (ridotto a 10 euro per i tesserati 2022 Spirit de Milan Aps); 25€ (compreso un drink) per chi viene dopo cena (ridotto 20 euro per i tesserati 2022 Spirit de Milan Aps). Pista da ballo aperta, ma il biglietto non garantisce il posto a sedere!

L’atmosfera vintage tipica dello Spirit De Milan è custodita nei suoi 1500 mq: lo Spirit de Milan non è solo musica dal vivo, risate e divertimento, ma anche buona cucina (tutto, ovviamente, nel rispetto delle norme di sicurezza)!

Lo Spirit de Milan è aperto dal martedì alla domenica dalle 19:30 alle 01:00 (il venerdì e il sabato fino alle 02:30). Per cenare alla “Fabbrica de la Sgagnosa”, è fortemente consigliata la prenotazione utilizzando il form online.

Prenotazioni cena: https://spiritdemilan.it/per-prenotare/

Informazioni e prenotazioni: festeggia [at] spiritdemilan [dot] it

Una volta arrivati nella zona ristorante bisognerà aspettare che La Mariuccia o L’Ambroes vengano ad accogliervi e ad accompagnarvi al tavolo prenotato.

Il menù, ovviamente, comprende i piatti della tradizione milanese: cose semplici come quelle della nonna, cucinate con amore e con ingredienti selezionati.

Spirit de Milan è anche un’associazione di promozione sociale; la tessera annuale non obbligatoria (valida fino al 31 dicembre) prevede un contributo di 15 euro e consente di avere riduzioni sulle serate a pagamento, oltre a dare la possibilità di partecipare ad eventi organizzati ad hoc per i soci e a sostenere le attività della web radio di Spirit, lo Spiritophono (www.spiritophono.it).

Il progetto SPIRIT DE MILAN è un’idea di KLAXON srl, società nata nel 2000 come studio di progettazione che opera nel campo dell’exhibition design e ideatrice del festival SWING’N’MILAN. Tra i suoi obiettivi principali c’è quello di creare eventi tematici che coinvolgano i partecipanti a 360°.

