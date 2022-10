Cultura, musica e teatro nel territorio

Continuano gli eventi per il tempo libero nei Comuni dell’Ovest Milanese. In programma nel mese di ottobre. Appuntamenti pensati proprio per tutti.

Continuano gli eventi per il tempo libero nei Comuni dell’Ovest Milanese. In programma nel mese di ottobre: una festa per riscoprire saperi e sapori della campagna milanese, uno spettacolo teatrale e mostra sulla Famiglia Rame; concerti rock; una mostra di fumetti, diverse letture animate a tema per bambini e una camminata lungo l’alzaia del Naviglio Grande. Dal 'Settore Turismo' del Consorzio dei Navigli S.p.A., ecco una selezione dei principali appuntamenti che si terranno nel mese di ottobre nei Comuni di Castano Primo, Cusago, Robecco e Turbigo.

A Castano Primo, da venerdì 14 ottobre, presso l’Auditorium 'Angelo Paccagnini', si terrà l’evento culturale 'La Famiglia Rame a Castano Primo'. Il programma prevede ad ingresso libero venerdì 14 ottobre alle 20.30 l’inaugurazione della mostra 'Il Teatro dei Rame', a cura di Mattea Fo, Stefano Bertea e Alessio Arena e alle 21.15 lo spettacolo teatrale 'I misteri di Castano Primo' con la Compagnia Centro Teatro dei Navigli. La mostra sarà visitabile fino al 31 ottobre. È un progetto del Comune di Castano Primo, con il patrocinio di Regione Lombardia e della Fondazione Fo Rame, realizzato in collaborazione con: Archivio di Stato di Verona, Auditorium 'A. Paccagnini', Centro Teatro dei Navigli, Compagnia Teatrale Fo Rame e IISS 'Giuseppe Torno'.

A Robecco sul Naviglio, giovedì 13, venerdì 14 e sabato 15 ottobre, con apertura dalle 18, nella tensostruttura di via San Giovanni, si terrà la rassegna musicale 'Rocktoberfest', a cura dell’associazione Gerusco, con birra e cucina tipica bavarese. Sul palco saliranno le band: 'Gamba De Legn' e 'Biglietti Falsi' (13 ottobre); 'The McChicken Show' (14 ottobre); 'Antani Project' (15 ottobre).

A Turbigo, fino a domenica 23 ottobre, in Sala delle Vetrate Palazzo De Cristoforis - Villa Gray, negli orari di apertura della biblioteca comunale, si potrà visitare ad ingresso libero la mostra di fumetti 'Io, i miei mostri e me' di Caterina Costa. Sabato 15 ottobre alle 15 nella biblioteca si terrà ad ingresso gratuito l’evento 'Un mondo di storie a colori, scopriamo cosa succede nel mondo animale', lettura animata e laboratorio per i bimbini. Domenica 30 ottobre alle 15 appuntamento con 'L’uomo e l’acqua: l’evoluzione del paesaggio da naturale ad industriale' (passeggiata lungo l’alzaia del Naviglio Grande con il racconto della storia dell’antica origine del canale, la sua evoluzione nel tempo, il trasporto delle merci, lo sviluppo delle centrali idroelettriche, a cura di Claudia Tramarin, guida naturalistica ed escursionistica del Parco Lombardo della Valle del Ticino) Lunedì 31 ottobre alle 15, in biblioteca, con ingresso gratuito, si terrà l’iniziativa dal titolo 'Zucca, osso e pelliccia... e straccio... un halloween veramente mostruoso!', lettura animata e laboratorio per bimbini.

Per saperne di più sulle manifestazioni ed eventi segnalati dal Consorzio dei Navigli S.p.A., settore 'Promozione Turistica' (telefono 02/94921177), consultare il sito web www.consorzionavigli.it o i profili Facebook e Instagram del Consorzio oppure inviare una mail a turismo [at] consorzionavigli [dot] it.

