Bernate Ticino: ottobre in rosa per la prevenzione

L'Amministrazione Comunale si fa promotrice di una giornata dedicata alla salute femminile e alla prevenzione del tumore al seno, offrendo alle donne bernatesi la possibilità di effettuare una visita senologica di controllo.

Ottobre è il mese in rosa dedicato alla prevenzione delle donne. Il Comune di Bernate Ticino si fa promotore e sostenitore di una giornata dedicata alla salute femminile e alla prevenzione del tumore al seno, offrendo alle donne bernatesi (residenti nel comune) la possibilità di effettuare una visita senologica di controllo. Le visitie saranno gratuite e si svolgeranno giovedì 13 ottobre dalle 14.30 alle 18 presso l’ambulatorio sito in Casate. Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 3206887338 dalle 16 alle 18. Sarà poi sostenere le attività di Salute Donna Onlus un’associazione di volontariato che dedica le proprie energie alla promozione dell’educazione alla salute, alle attività di prevenzione delle malattie oncologiche, alla informazione sull’importanza dei principi che sono alla base dei coretti stili di vita, al sostegno dei pazienti oncologici nel percorso di cura, al supporto della ricerca scientifica e alla tutela dei diritti dei pazienti anche attraverso un’importante azione Istituzionale. Salute Donna è nata per volontà della sua fondatrice Annamaria Mancuso nel 1995 ed oggi può contare sul lavoro di 330 volontari, distribuiti in 25 sedi nazionali, sulla generosità di oltre 9000 donatori e sulla competenza scientifica di oltre 50 medici.

