Ecopunto itinerante prorogato

Nonostante la riapertura dell'ecocentro, per il grande consenso ricevuto dagli utenti, il servizio di ecopunto itinerante ad Abbiategrasso verrà prorogato sino alla fine dell'anno (sarà prestato soltanto il mercoledì). Mentre non sarà possibile più conferire legno, inerti e verde (conferibili direttamente in Ecocentro). Da ricordare infine che non servirà più la prenotazione telefonica.

