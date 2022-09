'Transalp': scambio culturale

Una bella occasione di scambio, di crescita e di apprendimento interculturale: questa la possibilità offerta dal Liceo di Arconate.

Una bella occasione di scambio, di crescita e di apprendimento interculturale: questa la possibilità offerta dal Liceo di Arconate, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Milano, l’Institut Français Italia e l’Académie de Lyon, ai suoi studenti. La sinergia tra questi istituti formativi ha permesso al Liceo arconatese di prendere parte ad un programma di mobilità internazionale, detto 'Transalp', che prevede lo scambio di ospitalità sia a scuola sia in famiglia tra studenti italiani e studenti francesi. A beneficiarne sono stati un gruppo di studenti di terza e quarta, che sono partiti per Lione negli scorsi giorni per la prima fase del progetto. Trascorreranno oltralpe circa tre settimane, frequentando le lezioni presso il Liceo Lumiére di Lione e vivendo nelle famiglie degli studenti ospitanti. Al rientro saranno poi gli studenti francesi a trascorrere lo stesso periodo in Italia. Il progetto è stato accolto con particolare entusiasmo dai ragazzi e dal Dirigente Scolastico, certificando la capacità del Liceo di offrire, anche grazie al lavoro della referente progettuale Prof.ssa Castoldi, opportunità ed esperienze reali ai suoi studenti.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!