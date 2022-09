Polizia locale: controlli costanti sul territorio

Nei giorni scorsi gli agenti del N.I.C.CO. (Nucleo Investigativo Criminalità Comune) della Polizia locale di Busto Arsizio hanno portato a termine delicate attività di controllo del territorio, a tutela della sicurezza dei cittadini.

Nei giorni scorsi gli agenti del N.I.C.CO. (Nucleo Investigativo Criminalità Comune) della Polizia locale di Busto Arsizio hanno portato a termine delicate attività di controllo del territorio, a tutela della sicurezza dei cittadini. In particolare, gli agenti hanno sventato due furti. Martedì 6 settembre, poco dopo le 12.30, gli agenti notavano un uomo aggirarsi con fare sospetto nei pressi di un supermercato di viale Duca d’Aosta ed entrare nello stesso con uno zaino vuoto per poi uscirne, dopo pochi minuti, con lo stesso zaino rigonfio di merce. Raggiunto e fermato l’uomo ammetteva di aver sottratto della merce e di averla nascosta nello zaino. Si apprendeva che poco prima si era presentato alla cassa della spesa automatica e con uno stratagemma aveva superato i tornelli d’uscita nascondendo la merce nella sacca che aveva sulle spalle. Avvisato il direttore del punto vendita, veniva formalizzata denuncia di furto e restituita la refurtiva. L’autore del furto, un trentenne di nazionalità italiana, veniva infine deferito all’Autorità Giudiziaria. Giovedì 8 settembre, intorno alle 12, gli operatori, impegnati nella ricorrente attività di controllo della città in abiti civili sono riusciti a sventare il furto di una bicicletta nel quartiere di sant’Edoardo da parte di una persona di nazionalità tunisina con numerosi precedenti specifici.

Dopo aver notato una persona che con fare furtivo si aggirava nei pressi di un supermercato e di una palestra e si impossessava di una bicicletta, gli agenti lo hanno inseguito e fermato subito dopo. L’autore del fatto, dopo i controlli di rito veniva denunciato per il reato di furto aggravato come da disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Busto Arsizio. La bicicletta veniva infine recuperata e riconsegnata al legittimo proprietario.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!